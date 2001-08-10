На Сахалине для школьников запустили образовательный проект о воде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной детской библиотеке стартовал образовательный проект "Вода - источник жизни", разработанный для детей 6-14 лет. Совместная инициатива "РВК-Сахалин" и библиотеки помогает юным островитянам в игровой форме понять ценность водных ресурсов и необходимость их сохранения.

Как сообщили ТИА "Острова" в "РВК-Сахалин", первые занятия уже посетили ученики 3 "А" класса гимназии №2. Специалисты водоканала показали детям увлекательные эксперименты по проверке качества воды и рассказали об эволюции систем водоснабжения Южно-Сахалинска - от старинных колодцев до современных очистных сооружений.

До конца года участников ждет насыщенная программа: интерактивные занятия о процессах очистки воды, творческий конкурс "Волшебство воды" в июне и экскурсии на объекты водоканала. Особый интерес для семей представляет запланированное на 4 июля занятие "Экономия воды дома", где расскажут, как сократить потребление воды и сэкономить на коммунальных платежах.