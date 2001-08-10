В Южно-Сахалинске начался прием заявок на конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартовал прием заявок на ежегодный областной конкурс "Сахалинский маяк", учрежденный правительством региона для поддержки малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут побороться за звание лучших в четырех номинациях, демонстрируя свои достижения и вклад в развитие островной экономики.

Как рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, к участию допускаются компании, зарегистрированные на территории области и не имеющие налоговых задолженностей на начало 2025 года. Конкурсные номинации включают "Лучшую практику", "Бизнес-стабильность", "Стартап" и "Лучшую корпоративную культуру".

Заявки принимают до 30 мая по адресу: ул. Карла Маркса, 23, кабинет №2, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (с перерывом на обед). Торжественное награждение победителей пройдет в рамках празднования Дня народного единства, где лучшие предприниматели региона получат заслуженное признание.