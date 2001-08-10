Экспорт рыбы и морепродуктов с Дальнего Востока вырос на 50% за неделю
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Приморье и Сахалин за неделю с 12 по 18 мая увеличили объемы экспорта рыбы и морепродуктов в 1,5 раза по сравнению с предыдущим периодом. Россельхознадзор оформил 394 партии общим весом 32 175 тонн, что на 11 тысяч тонн больше, чем неделей ранее.
Как сообщили ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, специалисты выдали 277 ветеринарных сертификатов на экспортную продукцию, включая 25 сертификатов для сахалинских поставщиков. Основными направлениями экспорта стали Китай (398 сертификатов здоровья) и Южная Корея (298 сертификатов).
Ведомство также провело масштабный контроль качества продукции, отобрав 362 пробы. Большая часть проверок (304 пробы) прошла по инициативе самих производителей. Параллельно Россельхознадзор оформил 188 сертификатов на импортную продукцию, обеспечивая двусторонний контроль за качеством рыбопродукции в регионе.
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