На Сахалине пройдут IX Рыжковские чтения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Научно-практическая конференция, приуроченная к 80-летию Победы над милитаристской Японией и завершению Второй Мировой войны, пройдет 27-28 ноября. Мероприятие получит поддержку от регионального министерства культуры и архивного дела, а также Института филологии, истории и востоковедения СахГУ.
Специалисты из различных областей, включая библиотекари, архивисты, историки и ученые, представят свои доклады в очном и заочном форматах. Участники конференции сосредоточатся на обсуждении военной истории региона в годы Великой Отечественной войны, боевых действиях на Сахалине и Курильских островах в 1945 году, а также участии местных жителей в специальной военной операции и других локальных конфликтах XX-XXI веков. Как рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ, особое внимание уделят военно-поисковому движению.
Научная повестка конференции также охватит исследования, связанные с освоением и развитием Сахалина и Курил, а также анализ изменений в населенных пунктах региона с XVII века до современности. По завершении конференции планируется издание сборника материалов, включающего доклады участников. Заявки на участие и тексты выступлений принимаются до 1 сентября 2025 года по электронной почте: [email protected] с пометкой «IX Рыжковские чтения». Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (4242) 45-25-37.
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