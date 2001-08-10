В Южно-Сахалинске закрывают для ремонта участок 1-й Московской улицы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 19 по 26 мая в Южно-Сахалинске закроют для движения транспортных средств участок улицы 1-я Московская от Холмского шоссе до улицы Большая Полянка. Это перекрытие связано с проведением капитального ремонта, который необходим для улучшения состояния дороги и повышения безопасности движения.
Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, автобусы муниципального маршрута №105, следующие по направлению «Гостиница Земляничные холмы - Дачи», будут объезжать закрытый участок через улицу Крымская (Новое Дальнее) и продолжать движение по установленному маршруту. Это временное изменение позволит минимизировать неудобства для пассажиров и обеспечить бесперебойное движение общественного транспорта.
Работы на участке улицы 1-я Московская будут проводиться поэтапно до 1 сентября 2025 года, и информация о дальнейших перекрытиях будет публиковаться дополнительно. Горожан просят учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов передвижения, чтобы избежать заторов и задержек.
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