В центре Южно-Сахалинска открылась первая аптека-музей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
19 мая, в День фармацевтического работника, в старейшей аптеке города №5 на Коммунистическом проспекте состоялось торжественное открытие музея аптечного дела. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, одним из первых гостей новой экспозиции стал мэр города Сергей Надсадин, который высоко оценил инициативу коллектива.
Директор "Фармации" Инна Гребенева провела для гостей экскурсию по уникальному пространству, где современные аптечные функции сочетаются с музейной экспозицией. Здесь представлено более 100 редких экспонатов: от старинных аптечных весов XVIII-XIX веков до диссертации 1895 года и уникальных бронзовых ступок, которые после выхода из употребления превращали в дверные колокольчики. "Экспонаты мы собирали по всей области, некоторые привезли с материка", - поделилась Гребенева.
"Этот проект - прекрасный пример бережного отношения к истории профессии, - отметил мэр Надсадин. - Уверен, экспозиция вызовет интерес у молодежи и будущих медиков". Аптека продолжает работать в обычном режиме, параллельно принимая экскурсии школьников и студентов. Государственное предприятие "Фармация", основанное в 1947 году, сегодня объединяет 54 аптеки и 4 оптики по всей области, где работают более 300 специалистов.
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