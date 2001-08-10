Тихоокеанское
информационное агентство
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14:24, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Хомутово могут записаться на личный прием к городским чиновникам

Жители Хомутово могут записаться на личный прием к городским чиновникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 мая 2025 года заместитель прокурора Южно-Сахалинска Олег Приступин и первый вице-мэр Александр Ковальчук проведут личный прием жителей планировочного района Хомутово. Как рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, прием будет проходить с 14:30 до 16:30 по адресу: ул. Центральная, 39.

Граждане смогут задать вопросы, касающиеся реализации полномочий органов местного самоуправления, а также сообщить о возможных нарушениях законодательства. Для участия в приеме необходимо предварительно записаться по телефонам: 8(4242) 39-09-16, 8(4242) 49-45-88 или 43-87-56. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

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