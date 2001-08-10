В Южно-Сахалинске благоустроят территории восьми детских садов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках регионального проекта "Счастливое детство" начались работы по благоустройству территории детского сада №39 "Радуга". Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, в этом году проект охватит восемь дошкольных учреждений, где заменят покрытия игровых площадок и проведут озеленение.

"Сейчас рабочие готовят основание для новых резиновых покрытий, которые появятся на всех 12 прогулочных участках", - рассказала заведующая детским садом Надежда Петухова. По ее словам, работы выполняют поэтапно, чтобы не прерывать образовательный процесс - уже завершено 35% работ, а закончить все планируют до конца июля. Особое внимание уделяют безопасности: новые покрытия установят как на основных игровых зонах, так и под теневыми навесами.

Проект реализуют по поручению губернатора Валерия Лимаренко при личном контроле мэра Сергея Надсадина. "Обновленные территории сделают пребывание детей на свежем воздухе более комфортным и безопасным", - отметили в администрации. Помимо "Радуги", резиновые покрытия появятся еще в четырех садах, а в трех учреждениях полностью заменят асфальтовое покрытие. Все работы должны завершить к 1 сентября, чтобы дети вернулись в обновленные сады.