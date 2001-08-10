Тихоокеанское
информационное агентство
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12:33, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине ГИБДД усиливает контроль за мотоциклистами

На Сахалине ГИБДД усиливает контроль за мотоциклистами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Госавтоинспекция Сахалинской области усиливает меры безопасности на дорогах для мотоциклистов, включая несовершеннолетних водителей. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального управления ГИБДД, на прошлой неделе в ходе специальных рейдов проверили более 30 мотоциклистов, выявив 12 нарушителей, среди которых оказались трое подростков.

Для эффективного контроля дорожные полицейские использовали различные методы, включая мотопатруль и скрытое наблюдение с помощью автомобилей без спецокраски. В результате пяти водителям пришлось отправить свои мотоциклы на штрафстоянку за отсутствие прав соответствующей категории. "Особую тревогу вызывает факт управления мототранспортом несовершеннолетними", - отметили в ведомстве.

"Управлять мотоциклом можно только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории, - напомнили в ГИБДД. - Подобные профилактические рейды мы будем проводить на постоянной основе". Сотрудники полиции призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на дорогах, особенно в летний сезон, когда количество мотоциклистов значительно возрастает.

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