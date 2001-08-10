На Сахалине ГИБДД усиливает контроль за мотоциклистами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Госавтоинспекция Сахалинской области усиливает меры безопасности на дорогах для мотоциклистов, включая несовершеннолетних водителей. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального управления ГИБДД, на прошлой неделе в ходе специальных рейдов проверили более 30 мотоциклистов, выявив 12 нарушителей, среди которых оказались трое подростков.

Для эффективного контроля дорожные полицейские использовали различные методы, включая мотопатруль и скрытое наблюдение с помощью автомобилей без спецокраски. В результате пяти водителям пришлось отправить свои мотоциклы на штрафстоянку за отсутствие прав соответствующей категории. "Особую тревогу вызывает факт управления мототранспортом несовершеннолетними", - отметили в ведомстве.

"Управлять мотоциклом можно только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории, - напомнили в ГИБДД. - Подобные профилактические рейды мы будем проводить на постоянной основе". Сотрудники полиции призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на дорогах, особенно в летний сезон, когда количество мотоциклистов значительно возрастает.