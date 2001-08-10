К 1 сентября в Южно-Сахалинске откроется новая школа на 550 мест

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко проинспектировал готовность новой школы в ЖК "Горизонт" в Южно-Сахалинске. Строительство образовательного учреждения на 550 мест завершат уже в конце мая. Новый объект решит вопрос с нехваткой мест на юге областного центра и разгрузит близлежащие школы, сообщает astv.ru, ссылаясь на правительство региона.

- С 1 сентября в новой школе будут учиться 550 человек. Важно, что мы решаем проблему с местами на юге города. Школа будет готова уже в мае, открытие состоится 1 сентября. Я поставил дополнительные задачи по благоустройству. Приёмку нужно проводить строго. Качество объекта для нас на первом месте, - сказал Валерий Лимаренко.

Готовность объекта - 96%. Завершены все внутренние работы. Новая школа будет носить название МАОУ СОШ № 25 им. А. П. Чехова. Уже подобран коллектив сотрудников, в том числе педагогических работников. Обучение будет организовано с 1 по 11 класс, в каждой параллели по 2 класса, но, в связи с высокой востребованностью, администрация готова открывать дополнительные классы. Уже сейчас идет приём заявлений от родителей будущих первоклассников, проживающих на закрепленной за школой территории. Со 2 июня начнется прием во 2-11 классы.

В ближайшее время приступят к благоустройству прилегающей территории. По поручению главы региона проработают проект обустройства парковой зоны.

- Объект почти готов. Грязь эту нельзя принимать. Благоустройство должно выглядеть празднично и торжественно. Подлесок нужно убрать, выровнять территорию. Здесь должна быть парковая зона, чтобы дети в перерывах между уроками могли выйти и прогуляться на свежем воздухе, - подчеркнул глава региона.

В новой школе создадут уникальные пространства для изучения робототехники, занятий проектной деятельностью, коворкинг-зоны в библиотеке с гибкой мебелью и цифровыми инструментами, а также центр детских инициатив, куда войдут медиа и фотостудия. Кроме того, планируется реализация дополнительной программы по виртуальной реальности.

- Посетили новую школу в микрорайоне горизонт на 550 мест. Современный проект реализован по аналогии со школой в Луговом. Посмотрели строительную готовность. Уже в конце мая будет осуществляться сдача объекта заказчику - департаменту образования. Школа ожидаемая, так как на юге не хватает школьных мест. Поговорили про благоустройство, особенно прилегающей территории. После строительства остается мусор. Здесь совместными усилиями мы сделаем так, чтобы территория была красивая и благоустроенная, - прокомментировал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Отметим, ранее в ЖК "Горизонт" открылся детский сад "Умка" на 480 мест. В двух корпусах учатся по 240 ребят в возрасте от полутора до семи лет. Совместно школа и детский сад будут проводить различные мероприятия и реализовывать проекты. Например, портфолио ребенка от сада до школы, а также "Кидслабы" - раннюю профориентацию.