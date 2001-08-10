В Южно-Сахалинске восстанавливают дорожное покрытие после зимних работ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С наступлением теплой погоды "РВК-Сахалин" приступил к восстановлению дорожного покрытия и благоустройству территорий, пострадавших во время зимних ремонтных работ на сетях водоснабжения и водоотведения. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе компании, работы уже завершили на 12 улицах города, включая проспект Мира, улицы Анкудинова, Чехова и Саперную.

В настоящее время специалисты заканчивают восстановительные работы на проспекте Мира, 375, где полностью заменили асфальтовое покрытие. Параллельно ведутся работы по благоустройству дворовых территорий - восстанавливают газоны, высаживают цветы, ремонтируют пешеходные зоны. "После каждого вскрытия грунта мы полностью восстанавливаем целостность покрытия и озеленение", - отметили в компании.

"В этом году мы планируем заменить более 17 км сетей водоснабжения и водоотведения, - сообщил директор по капитальному строительству "РВК-Сахалин" Андрей Еремеев. - На всех объектах благоустройство будет приведено в первоначальный вид". Работы выполняют в соответствии с инвестиционной и производственной программами компании, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения города.