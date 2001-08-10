В Южно-Сахалинске восстанавливают дорожное покрытие после зимних работ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С наступлением теплой погоды "РВК-Сахалин" приступил к восстановлению дорожного покрытия и благоустройству территорий, пострадавших во время зимних ремонтных работ на сетях водоснабжения и водоотведения. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе компании, работы уже завершили на 12 улицах города, включая проспект Мира, улицы Анкудинова, Чехова и Саперную.
В настоящее время специалисты заканчивают восстановительные работы на проспекте Мира, 375, где полностью заменили асфальтовое покрытие. Параллельно ведутся работы по благоустройству дворовых территорий - восстанавливают газоны, высаживают цветы, ремонтируют пешеходные зоны. "После каждого вскрытия грунта мы полностью восстанавливаем целостность покрытия и озеленение", - отметили в компании.
"В этом году мы планируем заменить более 17 км сетей водоснабжения и водоотведения, - сообщил директор по капитальному строительству "РВК-Сахалин" Андрей Еремеев. - На всех объектах благоустройство будет приведено в первоначальный вид". Работы выполняют в соответствии с инвестиционной и производственной программами компании, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения города.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:45 Сегодня На Камчатке нашли тело туриста их Москвы, выпавшего в апреле с катера
09:32 Сегодня Следком возбудил уголовное дело о халатности при строительстве школы в Ногликах
09:15 Сегодня Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили 120 нарушений ПДД
09:21 Сегодня Сахалинская библиотека проведет день открытых дверей
08:49 13 Мая На Дальнем Востоке усиливают меры по охране кабарги
18:02 13 Мая На Лютоге браконьеры гребут симу сетями
10:16 14 Мая Сахалинские мастерицы представили культуру коренных народов на международной выставке в Москве
10:02 15 Мая Сахалинка похитила более 2,4 млн рублей, используя служебное положение
11:36 21 Апреля Лабораторные испытания показали наличие хинолонов в куриных яйцах на Сахалине
12:34 25 Апреля Сахалинка лишилась полмиллиона "оформляя" электронный дневник на ребенка
12:46 30 Апреля Экономисты посчитали во-сколько сахалинцам обойдется выезд на природу на праздниках
12:15 7 Мая Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 назвала газовые установки в честь защитников Отечества
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?