В Южно-Сахалинске отремонтировали 26 000 квадратных метров дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске дорожные службы активно занимаются текущим ремонтом улиц, охватывая различные районы городского округа. Одним из ключевых участков стала улица Горького, где восстановили изношенный слой асфальта в пределах перекрестков с улицами Емельянова и Пограничной. Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, для выполнения работ использовались два катка, асфальтоукладчик и около 20 рабочих.

Ямочный ремонт в городе продолжается без перерывов. В зимний период дорожные службы применяли литую асфальтобетонную смесь, а с 6 апреля, с наступлением благоприятных погодных условий, перешли на использование горячей смеси. С конца апреля значительно увеличились объемы работ, которые выполняются большими участками, что позволяет быстрее устранять дефекты. Начальник отдела по содержанию автомобильных дорог Андрей Нечепуренко отметил, что весной, после схода снега, был проведен мониторинг состояния дорог, на основе которого составили план-график работ. К 1 июня планируют устранить основной объем дефектов.

В первую очередь внимание уделяется магистральным улицам и маршрутам общественного транспорта. Работы активно ведутся на улицах Сахалинской, Холмском шоссе, а также проспектах Победы, Мира и Коммунистическом. Мелкий ямочный ремонт продолжается на улице Ленина и других дорогах округа. В ближайшие дни планируется выход на улицу Железнодорожную, а до конца мая работы начнутся на переулке Энергетиков и улице Шлакоблочной. Также в планах значится улица Пушкина. Потребности в асфальтобетонной смеси обеспечивают местные предприятия, такие как завод им. Федотова и ООО "Транслайн".

На данный момент общие объемы текущего ремонта составляют около 26 000 квадратных метров. Из них примерно 2 000 квадратных метров выполнены литой асфальтобетонной смесью в зимний период, а более 22 000 квадратных метров - с начала использования горячего асфальта, включая работы большими картами и мелкий ремонт. Планы до 1 июня включают дополнительный ремонт как минимум 5 000 квадратных метров большими картами и около 4 000 квадратных метров мелкого ремонта. Приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние остается важной задачей, поставленной губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, и находится под контролем мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина.