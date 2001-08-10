На Сахалине подвели итоги тотального диктанта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционную церемонию подведения итогов акции в Южно-Сахалинске провели 25 апреля. Всего в ней приняло участие 134 человека. Из них работу на «отлично» написал всего один взрослый. Помимо этого, в стенах областной детской библиотеки прошла акция «Недиктант. Дети», «пятёрку» получили двое юных участников.

Церемония награждения прошла в музее книги Чехова, отличников наградили сертификатами и подарками. Единственным отличником среди взрослых в этом году стала Елена Закревская. Она не допустила ни одной ошибки.

- Моя работа с русским языком не связана, я по образованию инженер. Но с детства привыкла очень много читать, что и продолжаю делать, а в Тотальном диктанте участвую с 2017 года, на «отлично» его писала не раз. Не могу сказать, что в этом году текст был сложным, знаете, недавно услышала такое выражение, как «орфографическая насмотренность», возможно, именно это качество мне помогает. Ещё могу поделиться советом будущим участникам – перед проведением диктанта почитайте произведения автора, чей текст будет выбран для акции. Понять стиль и манеру письма – это очень помогает, – призналась Елена Закревская.

Площадки акции в этом году были организованы в музее книги Чехова, областной детской библиотеке, на «Горном воздухе», где традиционно проводит Тотальный диктант АНО «Центр чтения», и историческом парке «Россия – моя история». Текст для Тотального диктанта «В поисках чудесного» создала писатель, финалист премии «Ясная Поляна», лауреат Международного Почётного диплома Андерсена Марина Москвина. Сахалинцы написали его первую часть – «Аэростат – мой товарищ».

- В целом результаты Тотального диктанты в этом году нас порадовали, например, на площадке музея книги Чехова совсем нет плохих оценок. Но до «пятёрок» в этот раз очень многие не дотянулись из-за неправильного написания словосочетания «Лошадь Пржевальского». В тексте оно представляет собой прозвище девочки и является именем собственным, поэтому пишется с заглавной буквы. А многие использовали строчную букву, что считается орфографической ошибкой, – рассказала координатор Тотального диктанта в Южно-Сахалинске, кандидат филологических наук Анастасия Степаненко.

Свои дипломы получили и отличники акции «Недиктант. Дети» – Олеся Русина и Анна Гордеева.

- Для ребят по выбранному тексту подготовили задания, где можно было проверить знание самых разных правил русского языка. «Пятёрки» получили те, кто набрал максимальное количество баллов, – рассказала заведующая отделом методической и информационной работ Сахалинской областной научной библиотеки Ирина Самойлова.

- Задания не были для меня сложными, потому что я много читаю, и это помогает мне в работе с текстом, – поделилась отличница Анна Гордеева.

Напомним, ежегодная акция Тотальный диктант в 14-й раз состоялась в Южно-Сахалинске 5 апреля при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Текст для участников прочитали член Союза писателей России Анна Сафонова, солистка Сахалинской филармонии и телерадиоведущая медиахолдинга «Губернские ведомости» Ярославна Калашникова, журналист Матвей Лебедев и артистка Сахалинского театра кукол Юлия Тронина.