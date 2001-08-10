В Поронайске состоялось торжественное открытие новой газозаправочной станции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске запустили в работу новый передвижной автомобильный газовый заправщик (ПАГЗ). Связано это с масштабной работой в регионе по переводу транспорта на голубое топливо. Сегодня в Поронайском районе на газомоторном топливе работают 39 автомобилей, в частности 14 единиц муниципальной техники.

- Недавно мы провели очередную встречу с Валерием Лимаренко и обсудили планы по газификации в Сахалинской области. Сегодня природный газ применяется повсеместно - на газомоторное топливо активно переводятся автомобили, поезда, суда. Хочется выразить большую благодарность, делается великое дело. В первую очередь, речь идет об экономии средств на топливо, впоследствии эти деньги вкладывают в развитие региона, забоятся о жизни и здоровье людей. Мы продолжим активную совместную работу, - сказал специальный представитель Президента РФ по взаимодействию с форумом стран-экспортеров газа, Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков.

- Вместе с Газпромом мы реализуем программу по переводу транспорта на газомоторное топливо. У нас уже действуют 5 ПАГЗ и АГНКС – в Южно-Сахалинске, Корсаковском, Анивском и Тымовском районах. И сегодня мы запускаем в работу еще одну передвижную газовую заправку в Поронайске. Мы закупаем общественный транспорт и технику на газомоторном топливе. Стимулируем бизнес и граждан переводить на газ свои автомобили. Всего в области более 6 тысяч единиц такого транспорта, и мы рассчитываем, что с появлением новых заправок их число будет увеличиваться, - сказал Валерий Лимаренко.

Сегодня в Поронайском районе проживают более 19 тысяч человек. В муниципалитете организована работа по популяризации перевода автомобильного транспорта на газомоторное топливо. В Поронайске есть сервисный центр по переоборудованию. В прошлом году были приобретены 3 газомоторных автомобиля для нужд жилищно-коммунальной хозяйства. В 2025-2026 годах в рамках субсидии из областного бюджета запланировано переоборудовать еще 80 единиц автотранспорта на газ, в том числе 5 единиц муниципальной техники. Кроме того, по инициативе губернатора Валерия Лимаренко в этом году для района приобретут 8 пассажирских автобусов на голубом топливе, в следующем – еще два. Новые автобусы отвечают современным требованиям безопасности, комфортности, а также требованиям осуществления перевозок маломобильных граждан.

- В Сахалинской области продолжает активно развиваться газозаправочная инфраструктура. Сегодня очередной объект – передвижной автомобильный газовый заправщик появляется у нас, в Поронайске. Сделать газомоторное топливо ближе к потребителям стало возможным благодаря позиции Губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и помощи «Газпрома». Уверен, что с появлением ПАГЗа и благодаря беспрецедентным мерам поддержки Правительства Сахалинской области, как простые автолюбители, так и юридические лица начнут активнее переоборудовать свои авто на экологически чистое топливо. Мы, в свою очередь, готовы оказать им всестороннюю помощь в этом, - отметил вице-мэр Поронайского муниципального округа Андрей Шенцов.

Одновременно ведется активная работа по газификации муниципалитета. Продолжается строительство объектов теплоснабжения и водоснабжения. Газовые котельные возводят в Поронайске, Гастелло и Леонидово. Автоматизированная котельная № 4 в райцентре готова к приему газа.

Отметим, сегодня в Сахалинской области действуют меры государственной поддержки, такие как субсидирование до 100% затрат на переоборудование транспортных средств на природный газ, 50 % скидка на транспортный налог и компенсация части затрат на приобретение транспортных средств на КПГ.