Тихоокеанское
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12:58, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине отработали навыки управления системами радиопомех

Военнослужащие на Сахалине отработали навыки управления системами радиопомех

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) успешно завершили контрольные занятия в рамках итоговой проверки за зимний период обучения. В ходе этих мероприятий они отработали навыки управления силами и средствами систем радиопомех, что имеет важное значение для обеспечения безопасности на поле боя.

Во время контрольных занятий военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы и провели мониторинг воздушной обстановки. Они также отработали задачи по подавлению средств сотовой связи и организовали защиту боевых позиций от угроз, связанных с применением крылатых ракет и авиации условного противника. Специалисты РЭБ также выполнили специальные задачи по подавлению аппаратуры GPS навигации, что значительно повысило эффективность их действий.

Основное внимание в ходе контрольных занятий уделили мероприятиям по обнаружению, сопровождению и блокированию радиоканалов управления разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, успешное выполнение этих задач подтверждает высокий уровень подготовки личного состава и готовность к выполнению боевых задач.

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