Военнослужащие на Сахалине отработали навыки управления системами радиопомех

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) успешно завершили контрольные занятия в рамках итоговой проверки за зимний период обучения. В ходе этих мероприятий они отработали навыки управления силами и средствами систем радиопомех, что имеет важное значение для обеспечения безопасности на поле боя.

Во время контрольных занятий военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы и провели мониторинг воздушной обстановки. Они также отработали задачи по подавлению средств сотовой связи и организовали защиту боевых позиций от угроз, связанных с применением крылатых ракет и авиации условного противника. Специалисты РЭБ также выполнили специальные задачи по подавлению аппаратуры GPS навигации, что значительно повысило эффективность их действий.

Основное внимание в ходе контрольных занятий уделили мероприятиям по обнаружению, сопровождению и блокированию радиоканалов управления разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, успешное выполнение этих задач подтверждает высокий уровень подготовки личного состава и готовность к выполнению боевых задач.