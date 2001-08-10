В Южно-Сахалинске возобновляют работу дачные автобусные маршруты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре возобновляют работу сезонные автобусные маршруты, обслуживающие садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ). Одним из первых на линию выйдет маршрут № 109 «ТПУ «Привокзальный» - СНТ «Тимирязевское» во вторник, 29 апреля, что связано с предстоящим родительским днем и расположением кладбища рядом с СНТ.

Обычно сезонные автобусные маршруты начинают функционировать с 1 мая, однако в этом году для удобства жителей маршрут № 109 запустят раньше. Расписание маршрута опубликовано на официальном сайте города, что позволяет жителям заранее спланировать свои поездки. С 1 мая также начнут работать маршруты № 106 «ТПУ «Привокзальный» - Новодеревенское и № 108 «ТПУ «Привокзальный» - СНТ «Строитель», «Трансстроевец».

Круглогодичный маршрут № 22 продолжает обслуживать жителей, охватывая СНТ, расположенные в районе улиц Лермонтова и Памятной. Для получения актуального расписания и информации о работе общественного транспорта, жители могут обратиться на официальный сайт администрации города Южно-Сахалинска. По всем вопросам, связанным с общественным транспортом, можно звонить по телефону единого оператора 55-65-15 (или *65-15 с мобильного, звонок бесплатный).