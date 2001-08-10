Жителей Южно-Сахалинска приглашают на субботники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска призывает трудовые коллективы, общественников, волонтеров и всех жителей города принять участие в наведении порядка на территории дворов, общественных пространств и социальных учреждений. Генеральная уборка, которая была перенесена из-за плохих погодных условий, состоится в эту среду, 30 апреля, начиная с 14:00. Еще одно массовое мероприятие по очистке города запланировано на 7 мая, также в 14:00.
Для тех, кто намерен провести уборку в своем дворе, администрация предоставляет необходимый инвентарь, включая мешки для мусора, перчатки и рабочие инструменты. Жители могут узнать адреса и контактные телефоны управляющих организаций на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Это позволит всем желающим получить всю необходимую информацию для активного участия в мероприятии.
Дополнительные сведения о месяце санитарной очистки и субботниках можно получить в рабочие часы в департаменте городского хозяйства администрации по адресу: пр. Мира, 64а, кабинет 103, или по телефону 300-461 (доб. 3, 5, 9). Также стоит отметить, что в дни проведения субботников, 30 апреля и 7 мая, администрация организует бесплатный прием мусора на городском полигоне.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:34 25 Апреля Сахалинка лишилась полмиллиона "оформляя" электронный дневник на ребенка
11:17 22 Апреля На Камчатке начали продавать первую в этом году черемшу
09:14 25 Апреля На Сахалине обсуждают новые правила любительского рыболовства
15:00 25 Апреля Прокуратура Сахалинской области проводит проверку после падения мальчика из окна
11:05 1 Апреля На Сахалине должностное лицо обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациента
08:56 11 Апреля Сотрудники сахалинской автоинспекции за сутки задержали 6 пьяных водителей
11:36 21 Апреля Лабораторные испытания показали наличие хинолонов в куриных яйцах на Сахалине
15:26 18 Апреля Ещё шесть участков дорог Южно-Сахалинска оснастили камерами фиксации нарушений
Выбор редакции
- 10:46 Вчера Сахалинская команда заняла второе место на всероссийских соревнованиях по мини-футболу
- 14:46 25 Апреля В Южно-Сахалинске наградили победителей конкурса "Чеховиана"
- 09:52 24 Апреля В Холмске стартовал чемпионат ДФО по тяжелой атлетике
- 12:34 23 Апреля В Южно-Сахалинске приводят в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?