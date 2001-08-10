Жителей Южно-Сахалинска приглашают на субботники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска призывает трудовые коллективы, общественников, волонтеров и всех жителей города принять участие в наведении порядка на территории дворов, общественных пространств и социальных учреждений. Генеральная уборка, которая была перенесена из-за плохих погодных условий, состоится в эту среду, 30 апреля, начиная с 14:00. Еще одно массовое мероприятие по очистке города запланировано на 7 мая, также в 14:00.

Для тех, кто намерен провести уборку в своем дворе, администрация предоставляет необходимый инвентарь, включая мешки для мусора, перчатки и рабочие инструменты. Жители могут узнать адреса и контактные телефоны управляющих организаций на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Это позволит всем желающим получить всю необходимую информацию для активного участия в мероприятии.

Дополнительные сведения о месяце санитарной очистки и субботниках можно получить в рабочие часы в департаменте городского хозяйства администрации по адресу: пр. Мира, 64а, кабинет 103, или по телефону 300-461 (доб. 3, 5, 9). Также стоит отметить, что в дни проведения субботников, 30 апреля и 7 мая, администрация организует бесплатный прием мусора на городском полигоне.