В Сахалинской области проверяют состояние общественных пространств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты регионального центра компетенций по вопросам городской среды начали мониторинг состояния общественных территорий, которые были благоустроены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году. Обнаруженные дефекты подрядчики должны устранить в соответствии с гарантийными обязательствами, что обеспечит сохранность и функциональность новых объектов, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

На данный момент эксперты проверили пять объектов в таких городах, как Южно-Сахалинск, Корсаков и Макаров. В ближайшие дни запланированы выезды в Аниву, Холмск, Невельск, Поронайск, Томари и Долинск. Если во время проверок будут выявлены дефекты или нарушения, информация будет направлена главам муниципалитетов для принятия необходимых мер по их устранению, как подчеркнул министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

Напомним, что в 2024 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Сахалинской области благоустроили 22 общественные территории, а также реализовали пять проектов-победителей, которые были выбраны в ходе федерального конкурса. В этом году начнет действовать новый национальный проект «Инфраструктура для жизни», инициированный президентом России Владимиром Путиным, который направлен на дальнейшее развитие городской инфраструктуры.