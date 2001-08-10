Часть дальневосточников опасается увольнения из-за ИИ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, совместно с девелопером Level Group провели исследование, чтобы выяснить, как сотрудники российских компаний и соискатели воспринимают внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в офисах. Опрос охватил 2,5 тысячи респондентов, включая участников из Дальневосточного федерального округа, и показал, что каждый одиннадцатый опрошенный опасается, что новые технологии могут вытеснить людей с рабочих мест.

Согласно результатам исследования, 76% работников из Дальневосточного ФО готовы принять ИИ на своих рабочих местах. Из них почти 38% респондентов полностью поддерживают инициативу, считая ее шагом к повышению эффективности и освобождению времени для более сложных задач. Остальные 38% выражают поддержку, но подчеркивают важность сохранения рабочих мест. При этом 9% участников опроса боятся, что роботизация приведет к сокращению штата, а 7% уверены, что ИИ не применим в их профессии. Еще 8% респондентов не смогли четко сформулировать свою позицию, вероятно, из-за недостатка информации.

Наиболее распространенным мнением стало осторожное «за»: 38% респондентов готовы принять ИИ, если он не заменит человека. Этот компромиссный подход свидетельствует о высоком уровне лояльности и критическом восприятии нововведений. Лишь 7% участников опроса напрямую отвергли идею внедрения ИИ, в то время как число сторонников технологии в пять раз превышает количество противников. «Сегодня искусственный интеллект в основном используется для оптимизации интеллектуального труда и рутинных операций, что позволяет выполнять задачи быстрее и эффективнее. Соискателям важно осваивать работу с ИИ, так как это становится необходимым навыком», — отметила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Интересно, что наибольшую поддержку внедрению ИИ на работе проявили управленцы, юристы, маркетологи и IT-специалисты: по 40% из них выступают за технологии. В то же время в таких сферах, как строительство и туризм, доля поддержки немного ниже — 34–37%. Наибольшие опасения испытывают работники в сфере закупок и некоторые представители информационных технологий: более 13% из них считают, что технологии создадут новые проблемы. Географический контекст также оказывает влияние на восприятие технологий. Наибольшую поддержку ИИ демонстрируют Татарстан и Саратовская область, тогда как в Красноярском крае преобладает нейтральная позиция — 47,4% респондентов готовы к роботизации, но без сокращений персонала. В Москве, несмотря на статус столицы, отношение к внедрению нейросетей остается осторожным: 36,1% поддерживают новые технологии.

«Исследование показало, что российские сотрудники готовы к новым технологиям, но хотят чувствовать себя защищенными в процессе их внедрения. Работодателям важно не только облегчать рабочие процессы с помощью ИИ, но и заботиться о своих сотрудниках, создавая комфортную и продуктивную среду в офисе. Это станет опорой для успешной адаптации людей к изменениям в технологической реальности», — прокомментировала Александра Захарова, директор по коммерческой недвижимости Level Group.