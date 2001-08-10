08:54, | Новости общества Сахалина и Курил
Обладателями новых квадратных метров стали трое поронайцев из числа детей-сирот
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ключи от собственного жилья получили трое жителей Поронайского района – Олег Рычков, Дмитрий Лузянин и Артём Кондратенко. В рамках реализации государственной программы новоселами стали молодые люди из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Квартиры ребятам понравились, это было заметно по сверкающим глазам парней. Собственное жильё — это фундамент для каждого человека. Теперь ничто не помешает мечтать, планировать, ставить самые амбициозные цели и достигать их!
Олег Рычков осваивает профессию тракториста-машиниста, после получения диплома планирует вернуться в родной район и трудиться здесь. Дмитрий Лузянин намерен поступать на службу. Артём Кондратенко учится на слесаря КИП в СПЦ № 3, по завершению продолжит обучение, в планах получить высшее образование в СахГУ.
"Для того, чтобы предоставить ребятам благоустроенное и готовое для проживания жилье, мы приобретаем квартиры в новостройках и на вторичном рынке. В квартирах выполнена отделка под ключ, можно сразу заезжать без дополнительных расходов на ремонт. Уверен, что новоселам здесь будет приятно и комфортно жить. В этом году своей очереди на получение жилья ожидают еще 15 детей-сирот. За исполнением этой программы следит губернатор Валерий Лимаренко", - рассказал мэр Антон Карпуков.
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Новости общества Сахалина и Курил
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