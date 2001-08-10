Опрос показал отношение работодателей Южно-Сахалинска к работникам с судимостью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob, работодатели Южно-Сахалинска проявляют интерес к трудоустройству людей с непогашенной судимостью. В настоящее время 7% компаний в регионе имеют в своем штате сотрудников с такой характеристикой, а 17% работодателей готовы рассмотреть возможность приема на работу ранее судимых. Эта информация подчеркивает изменение отношения к бывшим заключенным на рынке труда.

Наибольшую лояльность к кандидатам с судимостью демонстрируют предприятия в сферах добычи, строительства, энергетики и производства. Эти компании чаще всего принимают на работу соискателей с непогашенной судимостью на должности рабочих и разнорабочих. Такой подход позволяет работодателям расширять кадровый резерв и привлекать трудовые ресурсы, которые в противном случае могли бы оставаться вне рынка труда.

Данные опроса отражают тенденцию к более открытому и инклюзивному подходу к трудоустройству, что может способствовать снижению уровня рецидивизма среди бывших заключенных. Учитывая, что на рынке труда существуют определенные пробелы, готовность работодателей принимать на работу людей с судимостью может стать важным шагом к их социальной реабилитации и интеграции в общество.

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Время проведения: 6 марта — 23 апреля 2025 года.