Аналитика ВТБ: жители ДФО быстрее всего гасят "просрочку" по кредитам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По данным ВТБ, жители Дальневосточного федерального округа быстрее всего гасят возникшую просроченную задолженность: 80% заемщиков делают это спустя 13 дней по залоговым кредитам и 17 дней - по кредитам без залога. Самыми дисциплинированными регионами, которые меньше всего допускают просроченную задолженность по кредитам, стали Северо-Западный и Сибирский федеральные округа.
В целом по итогам первого квартала 2025 года ситуация с просроченной задолженностью в кредитном портфеле ВТБ остается стабильной. Об этом сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Просроченная задолженность
Наименьшее количество переходов в просроченную задолженность по беззалоговым кредитам 30+ дней зафиксировано в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах.
При этом в Северо-Западном округе также отмечается наименьшая доля поздней просрочки (90+ дней). Крупнейшие города России - Москва и Санкт-Петербург - демонстрируют средний уровень просроченной задолженности по сравнению с другими федеральными округами.
По залоговым кредитам жители Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов показывают наименьшую склонность к допущению просрочек.
Скорость погашения
Быстрее всего гасят просроченную задолженность жители Дальневосточного федерального округа - первые 80% заемщиков делают это спустя 13 дней в залоговом сегменте и 17 дней - в беззалоговом.
"На фоне повышения процентных ставок клиенты ВТБ стали более ответственно подходить к кредитованию: это привело к снижению среднего размера выдач кредитов в прошлом году. Динамика погашения задолженности варьируется в зависимости от региона, но в целом ситуация остается стабильной. Для сохранения позитивной динамики мы продолжим предоставлять клиентам инструменты для управления задолженностью и помогать при возникновении проблем с выплатами", - отметил Георгий Горшков.
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