В Смирныховском и Ногликском районах прогнозируют сильные осадки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинское управление Росгидрометра предупреждает о сильных осадках, которые ожидаются в ночь на 26 апреля в Смирныховском и Ногликском районах. На востоке региона прогнозируются особенно интенсивные снегопады и гололёдные явления, что может негативно сказаться на дорожной обстановке и безопасности жителей. Как сообщили ТИА "Острова", в связи с ухудшением погодных условий власти принимают меры для обеспечения безопасности населения.

В администрации муниципальных образований уже направили экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию на возможные последствия непогоды. Специалисты призывают жителей быть внимательными и соблюдать меры предосторожности, особенно на дорогах. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий неблагоприятных метеорологических явлений, находятся в полной готовности к реагированию.

Кроме того, обстановка, связанная с прохождением циклона, остается под контролем Главного управления МЧС России по Сахалинской области. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, службы готовы оперативно вмешаться и оказать необходимую помощь. Власти призывают граждан следить за обновлениями прогноза погоды и соблюдать осторожность в условиях сильных осадков и гололёда.