Автопробег в поддержку "Диктанта Победы" стартовал за день до международной акции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Колонна автомобилей проследовала по маршруту: Площадь Победы – ул. Горького – ул. Больничная – ул. Ленина – Коммунистический проспект – площадь Славы. В завершение участники акции возложили цветы к мемориалу Вечного огня, отдав дань памяти героям Великой Отечественной войны.
Сергей Шаров, председатель регионального совета сторонников Партии:
«Автопробег стал символом единства поколений и нашей благодарности тем, кто подарил нам мир. Впервые такой формат был опробован в Москве в 2023 году, и сегодня его поддерживают десятки городов. Это не только дань традициям, но и важный шаг в патриотическом воспитании молодежи. Особенно ценно, что часть автомобилей с Сахалина после пробега отправится в зону СВО — это связь времен и поколений, напоминание о том, что защита Родины всегда была и остается высшей ценностью».
Цель мероприятия — привлечь внимание общественности к «Диктанту Победы», который пройдет 25 апреля. Акция объединит более 28 тысяч площадок в России и 90 странах мира. В этом году к ней активно присоединились РЖД и Росавиация: диктант можно будет написать в поездах, аэропортах и даже на борту самолетов.
«В этом году автопробег имел особенности. Например, в колонне участвовали ретроавтомобили, включая модели советского производства, а два автомобиля после акции передадут участникам специальной военной операции», - рассказали руководитель регионального исполнительного комитета Ирина Киселева.
Напомним, международная акция «Диктант Победы» проводится с 2019 года по инициативе партии «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память». Участники отвечают на вопросы о событиях Великой Отечественной войны, чтобы сохранить правду о подвиге народа.
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