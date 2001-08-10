Население Сахалинской области на 1 января 2025 года составило 457 тысяч человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По состоянию на 1 января 2025 года численность населения Сахалинской области составила 457 597 человек, что подтверждает стабильность демографической ситуации в регионе. Из общего числа жителей 379 389 человек проживают в городах, что составляет 82,9% от всей численности, в то время как 78 208 человек живут в сельской местности, что составляет 17,1%.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном статистическом управлении, структура населения по возрастным группам на начало 2025 года выглядит следующим образом: 18% составляют люди младше трудоспособного возраста, 59% находятся в трудоспособном возрасте, а 23% - старше трудоспособного возраста. Эти данные практически не изменились по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда доли составляли 18,0%, 59,3% и 22,7% соответственно. Женщины составляют 52,7% от общего числа населения региона.

Число долгожителей, то есть людей в возрасте 90 лет и старше, на 1 января 2025 года увеличилось до 1 648 человек, по сравнению с 1 544 на начало 2024 года. В этой группе 59 человек достигли столетнего возраста, из которых 12 - мужчины и 47 - женщины. Эти показатели подчеркивают не только улучшение качества жизни, но и эффективность системы здравоохранения и социальной поддержки в Сахалинской области.