Население Сахалинской области на 1 января 2025 года составило 457 тысяч человек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По состоянию на 1 января 2025 года численность населения Сахалинской области составила 457 597 человек, что подтверждает стабильность демографической ситуации в регионе. Из общего числа жителей 379 389 человек проживают в городах, что составляет 82,9% от всей численности, в то время как 78 208 человек живут в сельской местности, что составляет 17,1%.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном статистическом управлении, структура населения по возрастным группам на начало 2025 года выглядит следующим образом: 18% составляют люди младше трудоспособного возраста, 59% находятся в трудоспособном возрасте, а 23% - старше трудоспособного возраста. Эти данные практически не изменились по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда доли составляли 18,0%, 59,3% и 22,7% соответственно. Женщины составляют 52,7% от общего числа населения региона.
Число долгожителей, то есть людей в возрасте 90 лет и старше, на 1 января 2025 года увеличилось до 1 648 человек, по сравнению с 1 544 на начало 2024 года. В этой группе 59 человек достигли столетнего возраста, из которых 12 - мужчины и 47 - женщины. Эти показатели подчеркивают не только улучшение качества жизни, но и эффективность системы здравоохранения и социальной поддержки в Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:14 Сегодня На Сахалине обсуждают новые правила любительского рыболовства
- 05:35 Сегодня Назначение и виды спецодежды
- 05:36 Сегодня Крепеж: основа надежности в каждой детали
- 05:34 Сегодня Какие толстовки лучше всего подходят для путешествий
11:36 21 Апреля Лабораторные испытания показали наличие хинолонов в куриных яйцах на Сахалине
15:26 18 Апреля Ещё шесть участков дорог Южно-Сахалинска оснастили камерами фиксации нарушений
09:08 18 Апреля Сахалинская область лидирует по спросу на рабочие специальности
16:26 18 Апреля Велопешеходный мост через реку Рогатку в Южно-Сахалинске откроют к сентябрю
11:05 1 Апреля На Сахалине должностное лицо обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациента
08:56 11 Апреля Сотрудники сахалинской автоинспекции за сутки задержали 6 пьяных водителей
12:57 26 Марта На Сахалине работодателям грозят штрафы до 1 млн рублей за нарушение запрета на труд мигрантов
17:34 27 Марта На Сахалине руководитель стройфирмы "химичил" с бетоном
Выбор редакции
- 09:52 Вчера В Холмске стартовал чемпионат ДФО по тяжелой атлетике
- 12:34 23 Апреля В Южно-Сахалинске приводят в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны
- 09:59 22 Апреля Сахалинские литераторы подготовились к конкурсу сказок
- 10:41 21 Апреля На Сахалине открылась выставка памяти художника Игоря Болотова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?