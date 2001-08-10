На Сахалине обсуждают новые правила любительского рыболовства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участники совещания предложили ввести суточную норму вылова мойвы для любительского рыболовства, установив лимит в 50 кг на человека в день. Эта мера направлена на снижение нагрузки на водные биоресурсы во время нерестовых подходов в прибрежных зонах Охотского моря и Татарского пролива, где массовый неограниченный лов приводит к экологическим проблемам и неэффективному использованию ресурсов.

Как рассказали ТИА "Острова" в Сахалинском филиале ГНЦ РФ «ВНИРО», поддержка инициативы обусловлена необходимостью сохранения популяции мойвы и улучшения экологической ситуации в местах массового вылова. Сейчас рыбаки часто сдают пойманную рыбу перекупщикам, а невостребованный улов остается гнить на берегу, что создает дополнительные проблемы для окружающей среды. Введение ограничений поможет контролировать объемы добычи и минимизировать негативное влияние на экосистему.

Кроме того, обсуждалась возможность внедрения электронных путевок для лова симы за пределами рыболовных участков с обязательной отчетностью.

Отдельное внимание уделили вопросам любительского лова лососевых. Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов отметил, что в этом году количество мест для добычи лососевых увеличено с 55 до 78. Также рыбаки-любители теперь могут вылавливать до 5 штук горбуши в сутки. Эти изменения направлены на повышение доступности рыбалки для населения при сохранении баланса между экологическими требованиями и интересами рыболовов.