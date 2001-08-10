Тихоокеанское
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09:14, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине обсуждают новые правила любительского рыболовства

На Сахалине обсуждают новые правила любительского рыболовства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участники совещания предложили ввести суточную норму вылова мойвы для любительского рыболовства, установив лимит в 50 кг на человека в день. Эта мера направлена на снижение нагрузки на водные биоресурсы во время нерестовых подходов в прибрежных зонах Охотского моря и Татарского пролива, где массовый неограниченный лов приводит к экологическим проблемам и неэффективному использованию ресурсов.

Как рассказали ТИА "Острова" в Сахалинском филиале ГНЦ РФ «ВНИРО», поддержка инициативы обусловлена необходимостью сохранения популяции мойвы и улучшения экологической ситуации в местах массового вылова. Сейчас рыбаки часто сдают пойманную рыбу перекупщикам, а невостребованный улов остается гнить на берегу, что создает дополнительные проблемы для окружающей среды. Введение ограничений поможет контролировать объемы добычи и минимизировать негативное влияние на экосистему.

Кроме того, обсуждалась возможность внедрения электронных путевок для лова симы за пределами рыболовных участков с обязательной отчетностью.

Отдельное внимание уделили вопросам любительского лова лососевых. Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов отметил, что в этом году количество мест для добычи лососевых увеличено с 55 до 78. Также рыбаки-любители теперь могут вылавливать до 5 штук горбуши в сутки. Эти изменения направлены на повышение доступности рыбалки для населения при сохранении баланса между экологическими требованиями и интересами рыболовов.

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