Тихоокеанское
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16:40, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине провели строевой смотр сотрудников Госавтоинспекции Сахалина

На Сахалине провели строевой смотр сотрудников Госавтоинспекции Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В управлении Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области состоялся строевой смотр, который прошёл в рамках ежегодного перехода сотрудников на летнюю форму одежды. Участники мероприятия продемонстрировали не только своё умение строиться и выполнять команды, но и подчеркнули важность службы в обеспечении безопасности дорожного движения.

В процессе смотра кураторы оценили внешний вид, дисциплину и уровень подготовки каждого из сотрудников. К тому же, представленные на смотре команды демонстрировали знания нормативных документов и навыки практического применения полученных знаний в реальных ситуациях. Это позволило подвести итоги работы за прошедший период, а также наметить планы по дальнейшему повышению профессионализма личного состава.

Как рассказали ТИА "Острова" в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области, подобные мероприятия помогают поддерживать высокий уровень боевой готовности и дисциплины среди рядов сотрудников. Они не только способствуют формированию сплоченности в коллективе, но и улучшению взаимодействия между различными подразделениями Госавтоинспекции, что в свою очередь ведет к более эффективной работе по обеспечению безопасности на дорогах региона.

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