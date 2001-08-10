"Бессмертный полк" вернётся на улицы Сахалина в честь 80-летия Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2025 году Сахалинская область готовится масштабно отметить 80-летие Великой Победы. На заседании оргкомитета "Победа", которое провел губернатор Валерий Лимаренко, обсудили подготовку к празднованию, включая возобновление очного шествия "Бессмертного полка".

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном штабе "Бессмертного полка", в этом году акция пройдет не только в Южно-Сахалинске, но и в других районах области. Руководитель штаба Андрей Фугенфиров отметил, что в областном центре ожидают не менее 7 тысяч участников, а по всему региону - более 20 тысяч. В Южно-Сахалинске шествие начнется после военного парада, и тысячи жителей пройдут с портретами героев от площади Победы до мемориала Славы.

Валерий Лимаренко подчеркнул, что в юбилейный год важно не только провести культурно-массовые мероприятия, но и обеспечить адресное поздравление каждого ветерана. "Ветераны - главные герои праздника Победы. Мы должны окружить их вниманием и убедиться, что они всем обеспечены, включая медицинское сопровождение и социальную защиту", - заявил губернатор.

К празднику участникам Великой Отечественной войны выплатят по 80 тысяч рублей из федерального бюджета и столько же - из регионального. Жители блокадного Ленинграда, бывшие узники фашизма и участники трудового фронта получат по 55 тысяч рублей, а выплаты детям войны увеличат с 5 до 15 тысяч рублей.

Кроме того, власти Сахалина уделяют внимание благоустройству воинских мемориалов и мест захоронений. Активисты Движения Первых и Народного фронта уже начали проверять и приводить в порядок могилы ветеранов и памятники. С 19 мая стартует межрегиональная поисковая экспедиция "Дальневосточный фронт" в Смирныховском районе, направленная на увековечение памяти погибших при защите Отечества.

Всего на Сахалине и Курилах запланировано несколько тысяч мероприятий, в которых примут участие более 250 тысяч человек.