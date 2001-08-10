Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Партия "Единая Россия" провела панельную дискуссию на форуме "Малая родина - сила России". В ней приняли участие порядка 600 человек: главы районов и городов, председатели и исполнительные директора советов муниципальных образований

На панельной дискуссии "Единой России" "Служить людям: роль муниципальных депутатов в защите интересов жителей" речь шла о потенциале корпуса муниципальных депутатов партии в решении актуальных проблем людей, формировании и реализации народной программы, содействии достижению задач СВО, поддержке бойцов и их семей.

В регионах, где взаимодействие с муниципалитетами выстроено правильно, где есть единая команда, идёт активное развитие, подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

"Я всегда был сторонником того, что Россия состоит из субъектов, субъекты - из муниципалитетов. И чем сильнее сегодня муниципалитеты, тем сильнее наши регионы, тем сильнее страна. Как сказал Глава государства, вы - именно те люди, которые непосредственно работают с населением. Вы каждый день решаете проблемы, которые перед вами ставят наши граждане", - сказал секретарь Генсовета.Он обратил внимание на необходимость усилить участие муниципальных депутатов и регионов в целом в законодательной работе, поскольку на федеральные законопроекты, касающиеся полномочий регионов, часто поступает небольшое количество отзывов.

Слаженная коммуникация, по мнению Владимира Якушева, позволит избежать ситуаций, когда при принятии законов на федеральном уровне возникают противоречия с полномочиями регионов и муниципалитетов.

"Когда мы говорим о том, как должна быть устроена жизнь на "земле", таких отзывов должно быть 89. Каждый субъект РФ, законодательное собрание, обладая правом законодательной инициативы и имея право делать отзывы на такие законодательные инициативы, обязательно этим правом должны пользоваться. Тогда, принимая законы, вы не будете удивляться, когда этот закон будет приходить на места. В этих процессах вы должны быть более активными. Взаимосвязь между муниципальными депутатами, в том числе - муниципальными депутатами "Единой России", депутатами, которые работают в региональных заксобраниях, депутатами, которые работают и представляют "Единую Россию" в Госдуме, должна чётко работать", - подчеркнул секретарь Генсовета.

Владимир Якушев предложил организовать постоянное обучение муниципальных депутатов, в том числе, на площадке Высшей партийной школы. Её филиалы планируется открыть в 10 регионах страны."Чтобы работа на муниципальном уровне происходила качественно, нам нужно проводить обучение в постоянном режиме. И если такие площадки появятся не только в Москве, то сделать это будет гораздо проще", - уверен он.

Отдельно Владимир Якушев остановился на исполнении народной программы.

"В 2021 году, когда мы шли на выборы с народной программой, огромная работа была проделана именно в муниципальных образованиях, когда мы собрали все предложения от наших граждан и реализовали это всё в программном документе. На данный момент мы на 80% народную программу выполняем. И, конечно, когда мы будем разговаривать с нашими гражданами, то честно и откровенно должны сказать о том, что у нас не получилось, и как дальше быть, чтобы отработать эти показатели на 100%. В рамках избирательной кампании в 2026 году мы должны собрать все предложения и с новой программой 2026-2031 пойти на выборы, где точно так же отразить все пожелания с мест, которые мы соберём", - сказал секретарь Генсовета.Он добавил, что при работе над новым программным документом "Единая Россия" намерена максимально задействовать возможности молодёжи, в том числе, "Молодой Гвардии Единой России".

Участники из регионов поделились своими успешными практиками и наработками.

Глава Ульяновской гордумы Илья Ножечкин рассказал о региональном опыте эффективного взаимодействия депутатов, первичек партии и ТОСов. Одним из механизмов, по его словам, является вовлечение секретарей первичных отделений в работу окружной народной Думы.

"Мы вместе на народной Думе утверждаем программу работ на следующий год, иногда на несколько лет вперёд, вместе решаем, как распределить ресурсы. Мы вместе становимся большим проектным офисом, который старается победить во всех видах грантов и работать по региональным программам, привлекая средства в муниципалитеты. Также на народной Думе мы определяем ответственных за конкретные партийные проекты, а значит, и за национальные проекты - они обычно у нас соответствуют", - пояснил он.

Глава Екатеринбургской гордумы Анна Гурарий представила опыт взаимодействия с семьями участников СВО. По её словам, залогом качественной работы является полное погружение в их проблемы.

"К нам с коллегами регулярно обращаются семьи по абсолютно разным вопросам. Даже если они находятся за пределами компетенции муниципального депутата, мы стремимся найти решение для каждого", - отметила она.

Председатель Нижегородской облдумы, ветеран СВО Евгений Чинцов рассказал о реализации проекта "Герои. Нижегородская область".

"Это важное направление по профессиональной переподготовке участников СВО. И это не просто обучение, но и их трудоустройство. Во-первых, у нас существует семейный трек. Во-вторых, участники программы будут получать стипендию во время обучения. И в-третьих, все участники программы вступят в спортивный клуб ветеранов боевых действий. Занятия для них будут бесплатными", - поделился он.

В заключение Владимир Якушев подчеркнул, что если вся партийная инфраструктура начнёт прислушиваться к пожеланиям жителей, то все выборные кампании "Единая Россия" будет проходить очень легко - при высокой поддержке людей.

- Участвую в панельной дискуссии II Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России", где с коллегами из разных регионов обсуждаем ключевые аспекты развития территорий, - рассказала глава Анивского муниципального округа Светлана Швец. - Тема моего выступления - "Регион и муниципалитет: вместе к новым результатам" - затрагивает вопросы стратегии инвестиционной привлекательности, проактивного взаимодействия и вовлечения местных сообществ в реализацию инициатив.

Особый акцент делаю на важности "идей снизу": успех стратегии зависит не только от планов, но и от активного участия жителей. Призываю всех жителей и гостей Анивского района присоединиться к голосованию за благоустройство общественных пространств в 2026 году! Благодаря вашему участию уже созданы скверы, детские площадки, а сейчас стартовали работы по пешеходной аллее вдоль ул. Калинина с видами на "Байкал". Это наш общий вклад в комфортную среду, которую мы формируем вместе в рамках федеральной программы инициативы президента. Ваш голос - шаг к развитию малой родины!