На улицы Южно-Сахалинска после зимы возвращают скамейки и урны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске активно идет весеннее благоустройство: городские службы не только наводят чистоту, но и возвращают на улицы скамейки и урны. Уже установлены малые архитектурные формы на ключевых улицах города, а процесс завершится до начала майских праздников.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, скамейки и урны появились на улицах Ленина, Горького, Комсомольской, Коммунистическом проспекте и проспекте Победы. Всего планируют установить около 60 скамеек и столько же урн.

Начальник управления Сергей Федорук отметил, что в этом году учли пожелания жителей о дополнительных лавочках. Городские службы готовы рассматривать заявки от южносахалинцев и по возможности их выполнять. Параллельно в областном центре продолжаются мероприятия по санитарной очистке, стартовавшие в начале апреля. К работам активно подключаются управляющие компании, предприятия, учреждения и сами жители.