Девять молодых специалистов получили допуск к работе в аэропорту Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Девять молодых специалистов успешно прошли аттестацию и получили допуск к работе в службе транспортной безопасности аэропорта Южно-Сахалинска. Они займут должности инспекторов по досмотру, где их главной задачей станет обеспечение безопасности пассажиров и авиарейсов.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзального комплекса, новые сотрудники подтвердили свою квалификацию в три этапа. Сначала они прошли психологическое тестирование, затем решили теоретические задачи онлайн и завершили процесс письменным экзаменом. Устное собеседование стало финальным испытанием, где специалисты продемонстрировали знание нормативных документов и правил досмотра. Все участники аттестации получили отличные оценки.

Вместе с новыми инспекторами квалификацию подтвердили шесть действующих сотрудников, которые участвуют в программе кадрового резерва. Эти специалисты теперь могут работать в пункте управления службы транспортной безопасности и на руководящих должностях. "Аттестация позволяет не только подтвердить компетенцию, но и открывает возможности для карьерного роста", - отметил начальник службы транспортной безопасности Валентин Лебедев.

Сегодня штат подразделения насчитывает 131 человека, но к лету руководство планирует расширить команду. Уже стартовал новый набор инспекторов по досмотру, которые в ближайшее время пройдут обучение и аттестацию.