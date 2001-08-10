Участник СВО из Корсакова рассказал о своем пути к мирной жизни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уроженец Корсакова Алексей Раменский, участник специальной военной операции (СВО), возвращается к мирной жизни на Сахалине, находя опору в поддержке семьи, увлечении походами и волонтерской деятельности. Его история стала частью проекта "Героизация", который администрация города реализует для сохранения памяти о подвигах земляков и помощи их адаптации после службы.

Как рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, Алексей, проходивший срочную службу на Тихоокеанском флоте, добровольно отправился в зону СВО в 2022 году, чтобы поддержать молодых бойцов. После серьезной подготовки на полигоне «Успенский» он выполнял задачи на передовой с марта по сентябрь 2023 года. Однако тяжелое ранение вынудило его покинуть зону боевых действий. В госпитале он провел девять месяцев, но даже там думал только о товарищах, желая вернуться к ним. Несмотря на ограничения по здоровью, Алексей продолжил быть полезным, обучая и наставляя новых бойцов. Сегодня он активно включается в гражданскую жизнь, но признается, что главная сложность - это разлука с сослуживцами, которые остаются на передовой. Поддержку ему оказывают воскресные походы с единомышленниками и любимой женой Ольгой, а также волонтерская работа. Алексей и его команда собирают и отправляют гуманитарную помощь участникам СВО, понимая, как важны такие посылки для бойцов. Особенно его тронул жест маленького сахалинского мальчика, который разбил свою копилку на помощь военным. В знак благодарности Алексей подарил детскому саду Чебурашку, связанного местной мастерицей.

За мужество и самоотверженность Алексей Раменский удостоен множества наград, включая медаль "За отвагу", медали Суворова и "За укрепление боевого содружества". Его супруга Ольга Шабанова подчеркивает, что адаптация участников СВО невозможна без поддержки близких и структур, таких как Фонд защитников Отечества, Агентство по труду и занятости и волонтерские организации. В 2025 году, объявленном президентом Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, особое внимание уделяется помощи участникам СВО. По поручению мэра Сергея Надсадина администрация Южно-Сахалинска ведет индивидуальную работу с каждой семьей, оказывая необходимую поддержку. Этот процесс находится под контролем губернатора Валерия Лимаренко, который лично курирует вопросы поддержки военнослужащих.