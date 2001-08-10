На Сахалине родители старшеклассников увеличили расходы на репетиторов до 5000 рублей в неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Родители старшеклассников из Южно-Сахалинска тратят на дополнительные занятия с репетиторами значительно больше, чем родители учеников средней школы, при этом расходы напрямую связаны с подготовкой к экзаменам. Согласно опросу сервиса SuperJob, наибольшие затраты приходятся на учащихся 10–11 классов, где 62% семей нанимают репетиторов, а 15% родителей еженедельно тратят свыше 10 тысяч рублей.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе SuperJob, для учеников 7–8 классов основными предметами, по которым нанимают репетиторов, остаются алгебра, геометрия, английский и русский языки, физика и информатика. В среднем такие занятия обходятся семьям в 3000 рублей в неделю. Для девятиклассников приоритетными становятся обязательные экзаменационные дисциплины — алгебра, геометрия и русский язык, а также предметы по выбору, такие как химия, обществознание и физика. Здесь средние еженедельные расходы достигают 4200 рублей. Однако самые высокие затраты наблюдаются среди родителей старшеклассников: их траты на репетиторов составляют в среднем 5000 рублей в неделю.

Помимо этого, исследование выявило различия в долях семей, готовых инвестировать значительные суммы в образование детей. Так, только 9% родителей учеников 7–8 классов и 4% родителей девятиклассников тратят более 10 тысяч рублей еженедельно, тогда как среди родителей старшеклассников этот показатель возрастает до 15%. Это подчеркивает усиление внимания к качеству подготовки к ЕГЭ и повышению шансов на успешное поступление в вузы.

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Время проведения: 4 марта — 17 апреля 2025 года