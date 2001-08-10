В Южно-Сахалинске ликвидируют несанкционированные свалки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске активно борются с несанкционированными свалками, ликвидируя сотни кубометров мусора. Городские власти призывают жителей и предприятия присоединиться к месячнику санитарной очистки и навести порядок на своих территориях.
Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, с начала 2025 года в Южно-Сахалинске выявили 15 мест незаконного сброса мусора. Специалисты уже убрали около 500 кубометров твердых бытовых отходов. Чаще всего свалки появляются на пустырях, в районах частной застройки, вблизи рек и на территориях садоводческих товариществ. Для их ликвидации городские службы используют технику и ручной труд.
Один из последних случаев зафиксировали на улице Украинской, 73, где подрядная организация вывезла более 200 кубометров мусора. Начальник отдела мониторинга санитарного состояния Ирина Аксенова отметила, что свалки чаще всего образуются из-за сброса строительных отходов, шин и крупногабаритного мусора. "Мы оперативно реагируем на сигналы горожан и стараемся устранять такие нарушения в кратчайшие сроки. Это важно не только для внешнего вида города, но и для экологической обстановки", - подчеркнула она.
Городские власти напоминают, что сообщить о несанкционированных свалках можно по телефону департамента городского хозяйства 300-461 или через приложение "Сахалин.Онлайн", прикрепив фотографии. Представители служб оперативно осмотрят территорию и организуют уборку. Мероприятия по санитарной очистке проводят в рамках федерального проекта "Чистая страна" и национального проекта "Экологическое благополучие". Глава региона Валерий Лимаренко уделяет особое внимание улучшению экологической обстановки, используя для поиска свалок беспилотники. Этот метод уже несколько лет успешно применяют в области.
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