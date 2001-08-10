Тихоокеанское
информационное агентство
23 Апреля 2025
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15:39, | Новости общества Сахалина и Курил

Самоходную баржу спустят на воду в Поронайске

Самоходную баржу спустят на воду в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Самоходная грузовая баржа "Восток-01" готова к навигационному периоду. Судно прошло плановый ремонт, покраску, проверку всех систем и оборудования.

Ориентировочно на этой неделе, после весеннего ледохода, специалисты планируют спустить баржу на воду. После чего "Восток-01" приступит к перевозке пассажиров и автомобильного транспорта на о. Южный.

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