Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске приводят в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны. Работы начались на аллее почетных захоронений кладбищенского комплекса № 3 в Христофоровке, где находятся около пятисот могил защитников Отечества.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, на первом этапе благоустройства участвует группа из 15 человек, состоящая из сотрудников администрации, представителей общественности, волонтеров и военнослужащих. Заместитель руководителя управления мониторинга городского хозяйства Евгений Замотаев отметил, что в ходе предыдущих обходов большинство захоронений находились в удовлетворительном состоянии, но некоторые нуждаются в дополнительном внимании. Все усилия направлены на сохранение памяти о тех, кто отдал жизнь за Победу, чтобы будущие поколения не забыли о своих героях.

Основная задача участников акции заключается в уборке территорий вокруг могил. Специалисты также проведут мониторинг, чтобы выявить захоронения ветеранов, которые отсутствуют в действующих списках, и дополнить базу данных. Поврежденные памятники и ограды, найденные в ходе работ, будут восстановлены. Член общественного совета города Южно-Сахалинска Анна Григорьева подчеркнула важность таких мероприятий, особенно в год, когда страна отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Активист "Молодой Гвардии" Алексей Пузырёв также отметил значимость работы, которую они проводят. "Наши воины ценой невероятных усилий и жертв отстояли нашу Родину. Мы не имеем права забывать о их подвиге и вкладе", - сказал он. В планах администрации провести аналогичные мероприятия на кладбищенском комплексе на "Ласточке" и на первом городском кладбище ("Зелёное").

Жители Южно-Сахалинска могут помочь в составлении реестра могил ветеранов, сообщив информацию о местах захоронений по телефонам: 300-451, 300-882 (доб. 6).