Волонтёры Победы и Единая Россия запускают онлайн-игру "Наша Победа" к 80-летию Великой Победы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии Дня Победы стартует масштабное мероприятие. Движение «Волонтёры Победы» совместно с партией «Единая Россия» объявляют начало регистрации на историческую онлайн-игру «Наша Победа», которая пройдёт в рамках Международной акции «Диктант Победы».
30 апреля 2025 года каждый желающий получит возможность стать участником интеллектуального соревнования. Регистрация проходит на сайте до 29 апреля. Мероприятие организовано в формате онлайн-игры с индивидуальной оценкой результатов, где игроки из разных уголков мира смогут продемонстрировать свои знания, логическое мышление и сообразительность, отвечая на вопросы ведущего. Чтобы обеспечить комфорт всех участников, в течение одного дня пройдёт две игры с разными пакетами вопросов, с учётом различий во временных поясах между федеральными округами России:
- ДФО, СФО, ЮФО, ПФО и исторические территории РФ – 10:00 по московскому времени;
- ЦФО, СЗФО, СКФО, УФО – 15:00 по московскому времени.
Игра откроет участникам множество интересных и малоизвестных фактов о событиях Великой Отечественной войны, Героях и их подвигах. В процессе разработки онлайн-игры «Наша Победа» будут использованы архивные документы, фотографии, видеоматериалы и аудиозаписи, прошедшие тщательную проверку профессиональными историками.
Победителей и призеров обеих игр определят по результатам российских и международных рейтингов, наградив их ценными призами от организаторов. В каждой из игр лучшие двадцать участников из России и десять иностранных игроков будут выбраны на основе максимального количества набранных баллов, учитывающих правильность ответов и общее время, затраченное на прохождение вопросов. Итоги будут опубликованы на официальном сайте игры и в социальных сетях движения «Волонтеры Победы» до 13 мая 2025 года. Каждый участник также получит подтверждающий сертификат после завершения мероприятия.
Мероприятие проводится при поддержке Фонда стратегических инициатив Музея Победы и Фонда президентских грантов.
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