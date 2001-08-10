В аэровокзале Южно-Сахалинска провели учения по нейтрализации дронов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники аэровокзала Южно-Сахалинска отработали навыки обнаружения и нейтрализации дронов-нарушителей. В ходе тактической тренировки специалисты использовали новейший детектор "Булат" и противодронное ружье, что позволило оперативно справиться с условной угрозой.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, в учениях участвовали сотрудники службы транспортной (авиационной) безопасности и линейного отдела транспортной полиции. Специалисты отработали навыки перехвата сигналов, которые передает дрон в процессе работы. Для обнаружения условного нарушителя персонал применил российский детектор "Булат". Это портативное устройство фиксирует сигналы обмена данными между БПЛА и оператором, анализирует их и определяет тип и марку дрона. Радиус действия детектора составляет 1,5 км, а на обнаружение нарушителя ушло всего несколько минут.
После идентификации дрона инспектор службы безопасности передал данные правоохранителям. Специалисты линейного отдела транспортной полиции обезвредили устройство с помощью противодронного ружья, что также заняло считанные минуты. Учения не повлияли на обслуживание рейсов, а после практической части сотрудники прошли теоретические занятия по заполнению необходимых документов.
Начальник службы транспортной (авиационной) безопасности аэровокзала Южно-Сахалинска Валентин Лебедев отметил, что совместные учения помогли отработать алгоритмы взаимодействия между подразделениями. "Использование новых технических средств, таких как "Булат", позволяет нам работать оперативнее и точнее. Однако слаженность действий и понимание задач остаются ключевыми факторами в обеспечении безопасности пассажиров и инфраструктуры аэровокзала", - подчеркнул он.
Напомним, первые учения с применением детектора "Булат" прошли в аэровокзале осенью 2024 года. Апрельские тренировки стали частью подготовки к весенне-летнему периоду.
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