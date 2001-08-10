Тихоокеанское
информационное агентство
23 Апреля 2025
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11:18, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске прошла презентация волонтерского корпуса "Волонтеры Победы"

В Поронайске прошла презентация волонтерского корпуса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске прошла презентация волонтерского корпуса "Волонтеры Победы". Участниками встречи стали учащиеся образовательных учреждений. Собравшиеся узнали о значимых мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

На добровольцев корпуса возложена ответственная миссия по сопровождению ключевых мероприятий движения - "Георгиевская ленточка", "Красная гвоздика", "Свеча памяти", "Сад Памяти" и другие.

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