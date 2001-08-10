Елена Касьянова провела личный прием граждан в Региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Заместитель секретаря партии «Единая Россия», председатель Сахалинской областной думы Елена Касьянова провела личный прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. В ходе приема были рассмотрены актуальные вопросы жителей региона, касающиеся благоустройства территорий, социальной поддержки населения и содержания инфраструктуры.
В частности, к заместителю секретаря партии обратился житель областной столицы по вопросу состояния дорог и придомовых территорий. Общественница из Холмского района обеспокоена вопросами содержания животных в приютах, расположенных на территории муниципалитета. Также поступил сигнал по грейдированию дорог в частном секторе.
- Не обошлось без социальной тематики. Жительница Южно-Сахалинска столкнулась с проблемой оплаты проезда к месту отдыха и обратно для сопровождающих детей с особенностями развития по достижению ими 18 лет. Отработаем с коллегами-депутатами и министерством социальной защиты области. К счастью, у нас налажено активное и конструктивное взаимодействие. Вопросы непростые, но помогать жителям считаю важнейшей частью своей работы, - прокомментировала Елена Касьянова.
Отметим, что подобные встречи способствуют формированию обратной связи между населением и представителями власти, создавая условия для улучшения качества жизни в региона. Напомним, что предложения и инициативы сахалинцев и курильчан легли в основу "Народной программы" партии "Единая Россия", которая последовательно реализуется на территории островного региона.
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