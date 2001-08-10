Региональная приемная "Единой России" получила благодарность за помощь в трудоустройстве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональная общественная приемная партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева получила благодарность от агентства по труду и занятости населения Сахалинской области за вклад в решение вопросов трудоустройства граждан в 2024 году. Эта награда подчеркивает значимость работы коллектива, который на протяжении года активно помогал жителям региона находить работу, осваивать новые профессии и защищать свои трудовые права.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональной общественной приемной, сотрудники организации наладили эффективное взаимодействие с гражданами, работодателями и органами власти, что позволило добиться заметных результатов. В частности, специалисты приемной не только оказывали информационную поддержку, но и помогали людям решать конкретные проблемы, связанные с поиском работы или переобучением. Руководитель приемной Татьяна Рудакова отметила, что коллектив ценит высокую оценку их деятельности и намерен продолжать работу на благо жителей Сахалинской области и Курильских островов.
Важно отметить, что деятельность приемной строится на основе предложений и инициатив местных жителей, которые легли в основу "Народной программы" партии "Единая Россия". сообщают в пресс-службе организации. Эта программа последовательно реализуется в регионе и направлена на улучшение качества жизни населения. Приемная продолжает оставаться доступной площадкой для обращений граждан, где каждый может получить необходимую помощь и поддержку.
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