Сахалинские историки и школьники обсудили вклад острова в Победу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
22 апреля 2025 года в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошёл памятный вечер «Всё для фронта, всё для Победы», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Юнармейцы и ученики школ Южно-Сахалинска встретились с историками и журналистами, чтобы обсудить роль сахалинцев в тылу и на фронте, а также изучить уникальные архивные материалы военных лет.
Как сообщили ТИА «Острова» в СахОУНБ, спикеры вечера акцентировали внимание на подвиге жителей Северного Сахалина. «Рыбаки, шахтёры и железнодорожники работали на пределе возможностей, снабжая страну ресурсами даже в апреле 1945 года, когда Красная Армия освобождала Европу», — подчеркнула Тамара Ким, сотрудник Государственного исторического архива. Историк-краевед Николай Вишневский добавил, что из региона призвали более 19 тысяч человек, из которых 2 тысячи погибли в боях под Москвой, Сталинградом и в Европе.
Журналист Юлия Вятржик, редактор альманаха «Победители», призвала школьников изучать истории земляков через оцифрованные выпуски газеты «Советский Сахалин» и личные воспоминания. «Прочувствуйте эмоции тех, кто пережил обстрелы и партизанские вылазки», - отметила она. Участники также увидели экспозиции «Великая Отечественная война» и «Сахалин в тылу», где представили документы о жизни острова в 1941–1945 гг.
Мероприятие поддержало всероссийскую инициативу по сохранению исторической памяти. «Молодое поколение должно продолжать работу по изучению подвига предков», - заявил Вишневский. Гости вечера смогли ознакомиться с тематической литературой в зале имени Г.И. Невельского, включая исследования о сахалинцах-фронтовиках.
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