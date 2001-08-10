Рекордные 11 объектов благоустройства вынесены на голосование в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре 29 мая 2025 года началось рейтинговое голосование за выбор объектов для благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». До 12 июня южносахалинцы смогут определить, какие из 11 претендующих территорий преобразить в 2026 году — это рекордное количество за всю историю проекта.

Как сообщает ТИА "Острова" в администрации города, голосование проходит на платформе обратной связи и в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Волонтеры, прошедшие обучение, помогают жителям сделать выбор: более 100 добровольцев работают в школах, на предприятиях и в местах массового скопления людей. «Узнать их можно по специальной форме и бейджам. Мы готовы приехать в любой коллектив — достаточно оставить заявку в Центре молодежных инициатив», — пояснила начальник отдела поддержки добровольчества Анастасия Хван.

Среди объектов-кандидатов - сквер «Свайное поле», набережная ручья Пригородный, бульвар в селе Дальнее и вторая очередь сквера «Авиаторов» в Хомутово. В 2024 году горожане выбрали благоустройство сквера «Тимирязевский» в Ново-Александровске: подрядная организация уже приступила к работам, создавая пешеходные тропы, спортивную площадку и смотровую террасу вдоль реки Красносельской.

Администрация Южно-Сахалинска подчеркивает, что программа формирует современный облик города с 2018 года. За это время горожане поддержали реконструкцию скверов Пушкина, Пограничников, аллеи Энергетиков и других знаковых мест. «Только вместе мы сделаем город комфортнее», - заявила заместитель директора департамента архитектуры Яна Ермакова. Участвовать в голосовании могут граждане от 14 лет, причем каждый может отдать голос только один раз.