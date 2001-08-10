Сахалинская студентка заняла третье место на конкурсе по кибербезопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Студентка Сахалинского института железнодорожного транспорта Илона Волохова заняла третье место на первом Дальневосточном конкурсе по кибербезопасности. Ее научная работа, посвященная телефонному мошенничеству, получила высокую оценку жюри и стала примером актуального подхода к проблеме киберпреступлений.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, конкурс, организованный Банком России, объединил 18 вузов Дальневосточного федерального округа. В нем приняли участие 113 студентов, представивших 90 работ, включая научные исследования и творческие проекты. Илона Волохова, студентка третьего курса, обучающаяся по специальности "экономическая безопасность", представила на конкурс научную статью и разработанный ею буклет, в котором описаны основные сценарии действий киберпреступников.

"Я написала статью о телефонном мошенничестве и методах социальной инженерии, а также описала портрет типичной жертвы таких преступлений. Эта тема для меня особенно важна, так как моя семья сталкивалась с мошенничеством. Я вложила в работу много сил и времени, и очень рада, что ее оценили на таком высоком уровне", – поделилась Илона.

Преподаватель института Валентина Агаширинова отметила, что Илона – творческий и целеустремленный человек, и ее успех на конкурсе был ожидаем. "От нашего института мы представили две работы, а всего от Южно-Сахалинска на конкурс отправили четыре исследования. Илона заслужила свою награду", – рассказала Валентина Агаширинова.

Конкурс стал для Илоны не только признанием ее труда, но и стимулом для дальнейших исследований. Уже в ближайшую пятницу она представит свою работу на студенческой конференции в родном институте.