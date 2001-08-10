Сахалинская область экспортировала 128 партий рыбы за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 14 по 20 апреля Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило на экспорт 429 партий рыбы и морепродуктов общим весом 39 692,7 тонн. Это на 154 партии и 12 587,4 тонны больше, чем неделей ранее, что свидетельствует о росте экспортной активности в регионе.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Россельхознадзора, за отчетный период специалисты выдали 193 ветеринарных сертификата формы 5i на дальневосточную продукцию водного промысла. Из них 27 сертификатов оформили на Сахалине. Также на экспортные партии водных биологических ресурсов выдали 595 сертификатов здоровья, включая 128 для Сахалинской области. Основными направлениями экспорта стали Китай (327 сертификатов) и Республика Корея (268 сертификатов).

Кроме того, Россельхознадзор оформил 131 сертификат формы 2 для импортной продукции. В рамках контроля должностные лица отобрали 306 проб от подконтрольной продукции, включая 9 проб по госзаданию, 13 - в рамках мониторинга, 5 - по подозрению в ветсанотношении, 2 - по усиленному контролю и 277 - по обращениям владельцев продукции.