11:17, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
На Камчатке начали продавать первую в этом году черемшу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фото: соцсети
На Камчатке начала появляться первая в этом году черемша. Сборщики дикоросов уже принялись продавать природные "урожаи", сообщает ТК "41 Регион".
Пока еще черемши немного, цены на нее «кусаются». Один пучок ароматных растений камчатцы продают по 250 рублей.
К слову, уже второй год черемша на полуострове начинает показываться из-под снега раньше обычного срока на пару-тройку недель. Специалисты связывают это с ранним приходом тепла на Камчатку.
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