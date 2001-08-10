"РВК-Сахалин" представил вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Компания "РВК-Сахалин" приняла участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей". На мероприятии представители компании рассказали о вакансиях, карьерных перспективах и преимуществах работы в организации, а также провели консультации для потенциальных соискателей.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе компании, "РВК-Сахалин" оформил стилизованный стенд, где специалисты службы по подбору персонала отвечали на вопросы посетителей. Участники ярмарки могли не только узнать о вакансиях, но и сразу заполнить анкеты и записаться на собеседование.

Сегодня в "РВК-Сахалин" работает около 500 человек, большинство из которых - специалисты технических профессий. Компания активно привлекает молодых специалистов, предлагая им возможности для карьерного роста, обучения и саморазвития. Директор по персоналу Юлия Тимофеева подчеркнула, что открытость и человекоцентричность являются ключевыми принципами кадровой политики компании. "Мы предоставляем стабильную заработную плату, полный социальный пакет и поддерживаем профессиональное развитие сотрудников через институт кадрового резерва, Академию дистанционного обучения и Совет молодых специалистов", - отметила она.

Участие в таких мероприятиях, как ярмарка "Работа России", стало для "РВК-Сахалин" традицией, что соответствует стратегии открытости и привлечения талантливых специалистов.