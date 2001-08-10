"РВК-Сахалин" представил вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Компания "РВК-Сахалин" приняла участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей". На мероприятии представители компании рассказали о вакансиях, карьерных перспективах и преимуществах работы в организации, а также провели консультации для потенциальных соискателей.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе компании, "РВК-Сахалин" оформил стилизованный стенд, где специалисты службы по подбору персонала отвечали на вопросы посетителей. Участники ярмарки могли не только узнать о вакансиях, но и сразу заполнить анкеты и записаться на собеседование.
Сегодня в "РВК-Сахалин" работает около 500 человек, большинство из которых - специалисты технических профессий. Компания активно привлекает молодых специалистов, предлагая им возможности для карьерного роста, обучения и саморазвития. Директор по персоналу Юлия Тимофеева подчеркнула, что открытость и человекоцентричность являются ключевыми принципами кадровой политики компании. "Мы предоставляем стабильную заработную плату, полный социальный пакет и поддерживаем профессиональное развитие сотрудников через институт кадрового резерва, Академию дистанционного обучения и Совет молодых специалистов", - отметила она.
Участие в таких мероприятиях, как ярмарка "Работа России", стало для "РВК-Сахалин" традицией, что соответствует стратегии открытости и привлечения талантливых специалистов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:43 16 Апреля Мошенники из Невельского района придумали фейковое ДТП для сбора денег
15:26 18 Апреля Ещё шесть участков дорог Южно-Сахалинска оснастили камерами фиксации нарушений
11:36 21 Апреля Лабораторные испытания показали наличие хинолонов в куриных яйцах на Сахалине
09:33 17 Апреля В Долинском районе начали строить газовую котельную для замены угольной
11:05 1 Апреля На Сахалине должностное лицо обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациента
08:56 11 Апреля Сотрудники сахалинской автоинспекции за сутки задержали 6 пьяных водителей
12:57 26 Марта На Сахалине работодателям грозят штрафы до 1 млн рублей за нарушение запрета на труд мигрантов
17:34 27 Марта На Сахалине руководитель стройфирмы "химичил" с бетоном
Выбор редакции
- 09:59 Вчера Сахалинские литераторы подготовились к конкурсу сказок
- 10:41 21 Апреля На Сахалине открылась выставка памяти художника Игоря Болотова
- 10:01 21 Апреля Юные сахалинцы изучают английский через сказки и творчество
- 09:08 18 Апреля Сахалинская область лидирует по спросу на рабочие специальности
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?