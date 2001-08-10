В Сахалинской области усилили контроль за подтоплением подвалов талыми водами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области продолжаются профилактические мероприятия, направленные на предотвращение подтопления подвалов талыми водами. По поручению губернатора Валерия Лимаренко специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции проводят мониторинг дворовых территорий в районах с высоким риском затопления.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального министерства ЖКХ, на прошлой неделе комиссия проверила придомовые территории в Южно-Сахалинске, Корсаковском, Поронайском, Тымовском и Углегорском районах. В Корсаковском районе осмотрели пять дворов, где угрозы подтопления не выявили. В Поронайске из пяти проверенных адресов на двух обнаружили неполный вывоз снега, что могло привести к затоплению. Управляющим компаниям дали рекомендации по устранению проблемы. В Южно-Сахалинске из 21 проверенной территории на 11 снег вывезли не полностью, и ситуацию взяли на контроль.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов отметил, что в 2025 году в регионе стартует масштабная программа по капитальному ремонту подвалов. Планируется отремонтировать более 140 объектов, заменив ветхие инженерные сети и выполнив гидроизоляционные работы. "Пока наша задача - не допустить затоплений", - подчеркнул он. С начала года жители области подали 295 обращений по подтопленным подвалам, из которых 282 уже устранили.

Часть подвалов затоплены канализационными стоками из-за износа сетей водоотведения. На устранение таких проблем отводится три дня. Также специалисты работают с подвалами, затопленными поверхностными или грунтовыми водами, откачивая воду и проводя осушку. Жители могут сообщить о проблемах по телефонам жилищной инспекции: 8 (4242) 43-24-20 или "горячей линии" министерства ЖКХ: 8 (800) 302-00-65.