В Южно-Сахалинске проведут антитеррористическую тренировку в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 апреля в Южно-Сахалинске на территории торгово-развлекательного комплекса "Сити Молл" проведут плановую антитеррористическую тренировку. Мероприятие запланировано на период с 10:00 до 12:00 и затронет только территорию объекта, не ограничивая движение транспорта по городу.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФСБ России по Сахалинской области, в тренировке примут участие силы и средства экстренных служб. Они отработают действия в условиях, максимально приближенных к реальным, чтобы повысить готовность к возможным чрезвычайным ситуациям.

Власти подчеркивают, что тренировка не повлияет на работу торгового комплекса и движение транспорта в Южно-Сахалинске. Однако жителям и гостям города рекомендуют быть внимательными и с пониманием отнестись к временным изменениям на территории "Сити Молл".