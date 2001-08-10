Сахалинские бойцы получили консультации по вопросам образования
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Региональной общественной приемной «Единой России» прошел единый день приёмов для участников СВО и их семей. Мероприятие прошло при участии руководителя региональной общественной приемной партии Татьяны Рудаковой, руководителя штаба общественной поддержки Денис Раздобреев, руководителя фракции «Единая Россия» в Сахалинской областной думе Алексей Плотников, уполномоченного по правам ребёнка в Сахалинской области Любови Устиновской, руководителя комитета семей воинов Отечества Екатерины Шарофиевой, а также военнослужащих и представителей профильных ведомств.
В ходе мероприятия участники СВО, ветераны боевых действий и их родственники получили возможность задать вопросы в сфере образования. Большинство обращений были связаны с получением учебных льгот, возможностями дальнейшего образования и программами поддержки для детей военнослужащих. Актуальные темы, затронутые на встрече, касались как профессионального обучения, так и поддержки при поступлении в высшие учебные заведения.
Татьяна Рудакова подчеркнула важность подобных мероприятий для участников специальной военной операции и их семей.
- Общество и государство должны делать все возможное, чтобы поддержать тех, кто отдал свои силы за мирное будущее нашей страны. Образование – это ключевой аспект, который поможет нашим бойцам и их детям реализоваться в жизни, – отметила Татьяна Ивановна. - Все вопросы, озвученные на встрече, будут внимательно рассмотрены, и предложения участников СВО будут направлены в соответствующие ведомства для решения.
Также в рамках мероприятия была поднята тема поддержки молодых людей, которые, вернувшись с фронта, желают продолжить образование.
Обсуждение вопросов, связанных с образованием, стало важным шагом к созданию эффективной системы поддержки для участников СВО на Сахалине. В будущем планируется продолжить работу в этом направлении, чтобы обеспечить наиболее полное разрешение всех вопросов, касающихся образования и социальной адаптации военнослужащих и их семей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:43 16 Апреля Мошенники из Невельского района придумали фейковое ДТП для сбора денег
15:26 18 Апреля Ещё шесть участков дорог Южно-Сахалинска оснастили камерами фиксации нарушений
11:36 21 Апреля Лабораторные испытания показали наличие хинолонов в куриных яйцах на Сахалине
09:33 17 Апреля В Долинском районе начали строить газовую котельную для замены угольной
11:05 1 Апреля На Сахалине должностное лицо обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациента
08:56 11 Апреля Сотрудники сахалинской автоинспекции за сутки задержали 6 пьяных водителей
12:57 26 Марта На Сахалине работодателям грозят штрафы до 1 млн рублей за нарушение запрета на труд мигрантов
17:34 27 Марта На Сахалине руководитель стройфирмы "химичил" с бетоном
Выбор редакции
- 09:59 Вчера Сахалинские литераторы подготовились к конкурсу сказок
- 10:41 21 Апреля На Сахалине открылась выставка памяти художника Игоря Болотова
- 10:01 21 Апреля Юные сахалинцы изучают английский через сказки и творчество
- 09:08 18 Апреля Сахалинская область лидирует по спросу на рабочие специальности
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?