Сахалинские бойцы получили консультации по вопросам образования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Региональной общественной приемной «Единой России» прошел единый день приёмов для участников СВО и их семей. Мероприятие прошло при участии руководителя региональной общественной приемной партии Татьяны Рудаковой, руководителя штаба общественной поддержки Денис Раздобреев, руководителя фракции «Единая Россия» в Сахалинской областной думе Алексей Плотников, уполномоченного по правам ребёнка в Сахалинской области Любови Устиновской, руководителя комитета семей воинов Отечества Екатерины Шарофиевой, а также военнослужащих и представителей профильных ведомств.

В ходе мероприятия участники СВО, ветераны боевых действий и их родственники получили возможность задать вопросы в сфере образования. Большинство обращений были связаны с получением учебных льгот, возможностями дальнейшего образования и программами поддержки для детей военнослужащих. Актуальные темы, затронутые на встрече, касались как профессионального обучения, так и поддержки при поступлении в высшие учебные заведения.

Татьяна Рудакова подчеркнула важность подобных мероприятий для участников специальной военной операции и их семей.

- Общество и государство должны делать все возможное, чтобы поддержать тех, кто отдал свои силы за мирное будущее нашей страны. Образование – это ключевой аспект, который поможет нашим бойцам и их детям реализоваться в жизни, – отметила Татьяна Ивановна. - Все вопросы, озвученные на встрече, будут внимательно рассмотрены, и предложения участников СВО будут направлены в соответствующие ведомства для решения.

Также в рамках мероприятия была поднята тема поддержки молодых людей, которые, вернувшись с фронта, желают продолжить образование.

Обсуждение вопросов, связанных с образованием, стало важным шагом к созданию эффективной системы поддержки для участников СВО на Сахалине. В будущем планируется продолжить работу в этом направлении, чтобы обеспечить наиболее полное разрешение всех вопросов, касающихся образования и социальной адаптации военнослужащих и их семей.